Неделя высокой моды: Chanel Couture. Весна-лето, 2021

В этом сезоне креативный директор дома Chanel Виржини Виар вдохновлялась свадебным настроением Однако 32 образа новой кутюрной коллекции – это не обычная модная свадьба, которой можно было бы ожидать от парижской коллекции от-кутюр, а «более богемный стиль, скорее свадьба или семейное торжество в деревне, чем в Ritz», как призналась сама Виар. Однако при всей своей романтичности коллекция выглядит довольно лаконично, местами андрогинно и старомодно.

Образы кутюрной коллекции кажутся простыми, здесь свитера или жилетки сочетаются с брюками с высокой линией талии, а узкие жакеты-кардиганы и рубашки из атласа – с романтическими балетными юбками. Однако красота моделей скрыта в деталях: великолепных традиционных вышивках, сделанном на заказ и расписанном вручную кружевом, искусственных цветах от Lemarie – эти ремесленные техники имеют столетнюю историю.

Следует отметить, что показ этой простой коллекции (хотят тут есть серебристая вышивка, кружева, тюлевые оборки) проходил при собрании гостей. Образы, сочетающие женское и мужское начало, были показаны в Гран-Пале, который декорировали под деревенскую свадьбу на юге Франции. Отсюда арки, обернутые цветами, деревянные стулья для гостей, расставленные с учетом требований социального дистанцирования, короны из шелка и живые цветы в волосах.