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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Chanel. Осень, 2018

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  • 04 Июля 201822:12
Сюжеты: Chanel, Осень-зима 2018-19, Неделя моды в Париже

Карл Лагерфельд создал коллекцию по его меркам лаконичную и даже скромную, хотя в ней и присутствуют выразительные элементы.

Представляя новую кутюрную коллекцию Chanel, Карл Лагерфельд назвал ее очень парижской и очень французской. В качестве источников вдохновения дизайнер назвал набережную Конти, роскошный купол Института Франсе и другие виды и характерные достопримечательности Парижа. Очевидно, что Лагерфельд пребывает в некоторой ностальгии, это заметно и по образам коллекции, которые идеально бы вписались в декорации Рив Гош.

Что касается частностей, то модели Карла в этом сезоне очень лаконичны и линейны. Дизайнер создает удлиненные жакеты, юбки длиною до колен или лодыжек, простые костюмы и милые платьица… При этом Креативный директор Chanel взял за основу гаммы оттенки серого, которые разбавил пастелью. Так палитра коллекции стала напоминать о бликах солнца на Сене. В качестве выразительных декоративных деталей используются вышивка, перья и застежки-молнии. Причем последние появляются даже на рукавах, штанинах и вечерних нарядах. В целом, коллекция получилась очень трогательной и нежной.

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