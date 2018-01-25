Неделя высокой моды: Chanel. Весна, 2018

Для показа кутюрной коллекции Chanel Карл Лагерфельд разбил в парижском Гранд-Пале настоящий французский сад.

Архетипический французский сад – прекрасный пример взаимодействия человека и природы, результат которого оказывается очень изысканным. Тщательное планирование и строительство, высадка растений и уход за ними превращают уголок природы в настоящее чудо света. Нечто похожее, по мнению Лагерфельда, можно наблюдать в высокой моде. Природа дари человеку необыкновенный талант, а воля дизайнера направляет его в нужное русло: от замысла образа до его воплощения. И в случае с садами, и в случае моды результатом оказывается красота.

Впрочем, в новой коллекции Chanel Couture заметны не только личные мотивы Карла: дизайнер с уважением и трепетом относится к наследию парижского дома и запросам клиенток. Одной из главных тем, вдохновлявших Лагерфельда в этот раз, стали цветы, что видно и по некоторому декору, головным уборам и выбору палитры: от нежных розовых оттенков до случайных вспышек ярких цветов.

Однако, в отличие от многих своих коллег, Лагерфельд не выбирает для коллекции какое-то одно послание, он генерирует так много идей, что они соединяются в гармоничный и универсальный микс. В его новых кутюрных образах мы видим потрясающие граненые плечи, округлые формы без увеличения объема, а также расчет на внесезонность. Силуэты у Лагерфельда очень разные: от коротких до длинных, от прямых до скульптурных. Особого внимания заслуживают наряды A-образного фасона и твидовые костюмы совершенных пропорций.