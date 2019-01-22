Неделя высокой моды: Chanel. Весна, 2019

Показ новой кутюрной коллекции парижского дома поставил главный вопрос: «Карл Лагерфельд покидает пост креативного директора?»

Если говорить о самой коллекции, то весенне-летнее кутюрное шоу оставило самые положительные впечатления. Образы дома стали заметно свежее и моложе, при этом они нисколько не выбиваются из традиционного стиля Chanel. Все просто и со вкусом, с фирменным – изящным и элегантным – минимализмом и стремлением делать комфортную одежду для современных женщин. Однако показ поставил вслух вопрос, который давно задают друг другу поклонницы марки: «Карл Лагерфельд покидает пост креативного директора марки?» Шумиха была вызвана тем, что впервые за всю историю сотрудничества Лагерфельд не вышел на поклон в финале шоу. Вместо дизайнера из-за кулис показалась Виржини Виар, студийный директор Chanel. Именно с ней Карл появлялся на трех последних показах дома, и именно ее называют самой вероятной преемницей модельера. Однако официального ответа на поставленный вопрос пока что не прозвучало.