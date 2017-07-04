Неделя высокой моды: Christian Dior Couture. Осень, 2017

Поскольку парижский дом в этом году отмечает 70-летие, Мария Грация Кьюри обратилась в новой кутюрной коллекции к памяти отца-основателя.

1 / 66 Christian Dior Couture. Осень, 2017



































































































































Перед тем, как представить свою вторую коллекцию от-кутюр для Dior, Мария Грация Кьюри рассказала, что хотела показать разные типы женщин разных стран. Дизайнер так же отметила, что вдохновлялась наследием и архивами дома Dior, однако не хотела их копировать, поэтому новая коллекция – это дань памяти мсье Диора, но в целом она очень современна.

Как известно, Мария Грация имеет склонность работать с одной темой в одной коллекции. С момента ее прихода в парижский дом мы уже видели две коллекции, вдохновленные фехтованием и синим цветом. Такой конкретный подход очень прагматичен, а главное – он позволяет многим дизайнерам создавать уникальные концепции и более глубоко раскрываться. В осенне-зимней кутюрной коллекции Dior Кьюри работает главным образом с конкретным архивным силуэтом дома – миниатюрным лифом и пышной юбкой максимальной длины. Силуэт, созданный на рубеже 1940-1950-х годов, стал основой для большинства из 66 образов коллекции.

Первая часть коллекции выполнена во всевозможных оттенках серого цвета, зато потом можно увидеть и яркий красный, и зеленый, и сливовый, и черный. Также и повседневные наряды сменились изысканными вечерними, но все их объединяла тема вневременности. С одной стороны, здесь чувствуется ретростилистика, с другой – эти образы легко представить и в черно-белом кино, и на улицах современного города. В целом, коллекция получилась спокойной, без лишнего декора и оформительства.