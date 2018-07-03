Неделя высокой моды: Christian Dior. Осень, 2018

Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию haute couture парижским протестам 1968 года, но, кажется, позабыла о главном.

1 / 70 Christian Dior. Осень, 2018











































































































































Креативный директор Dior представила на Неделе высокой моды великолепную коллекцию, посвященную студенческим волнениям летом 1968 года. Однако, в очередной раз признаваясь в любви сильным женщинам и стремлению к свободе и независимости, Мария Грация забыла о главном. Традиционно мы ждем от кутюрных коллекций парижского дома волшебства и удивления, а в этот раз приходится обходиться без этого. Новая коллекция получилась в высшей степени стильной и точной, элегантной и сдержанной. Это безусловные плюсы работы дизайнера. Но все-таки показ оставляет впечатление недосказанности. Возможно, открытые вопросы, не нашедшие ответов, – это и есть суть этой красивой и современной коллекции.