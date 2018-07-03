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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Christian Dior. Осень, 2018

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  • 03 Июля 201819:26
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию haute couture парижским протестам 1968 года, но, кажется, позабыла о главном.

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  • Christian Dior. Осень, 2018

Креативный директор Dior представила на Неделе высокой моды великолепную коллекцию, посвященную студенческим волнениям летом 1968 года. Однако, в очередной раз признаваясь в любви сильным женщинам и стремлению к свободе и независимости, Мария Грация забыла о главном. Традиционно мы ждем от кутюрных коллекций парижского дома волшебства и удивления, а в этот раз приходится обходиться без этого. Новая коллекция получилась в высшей степени стильной и точной, элегантной и сдержанной. Это безусловные плюсы работы дизайнера. Но все-таки показ оставляет впечатление недосказанности. Возможно, открытые вопросы, не нашедшие ответов, – это и есть суть этой красивой и современной коллекции.

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