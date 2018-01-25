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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Christian Dior. Весна, 2018

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  • 25 Января 201818:05
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

В этом сезоне Мария Грация Кьюри вдохновлялась сюрреалистическими мотивами и образами сильных женщин.

Показ кутюрной коллекции Dior по традиции проходил в саду Музея Родена. Декорации шоу вызывали ассоциации с игрой в шахматы и Зазеркальем, а скульптуры, изображающие части человеческого тела, красноречиво рассказывали, что в этом сезоне Мария Грация Кьюри черпала вдохновение в сюрреалистических образах. Сама коллекция также транслировала постоянную идею дизайнера о сильных современных женщинах.

Сюрреализм не случайно стал одним из источников вдохновения креативного директора парижского дома. В годы, когда это художественное течение стремительно теряло актуальность, Кристиан Диор был еще молодым человеком, но уже водил дружбу с художницей и своей клиенткой Леонор Фини. Кьюри обратилась к творчеству Фини и использовала цитаты из него, создавая свои в некоторой степени театральные образы. С этой точки зрения, коллекция оказалась впечатляющей.

Однако мнения критиков на счет продолжения Кьюри традиций Dior по-прежнему разделяются. По мнению одних, дизайнер слишком минималистична и мало внимания обращает архивам марки. По мнению других, Мария Грация – смелая женщина, которая заметно и безапелляционно обновляет стиль Dior, адаптируя его под запросы современных клиенток. И те, и другие в известной степени оказываются правы, что учитывает и сама дизайнер. Например, работая над кутюрной коллекцией, она все же отказалась от спортивного влияния в пользу сложного кроя и пошива, а также красивого ретро.

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