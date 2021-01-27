Неделя высокой моды: Christian Dior. Весна-лето, 2021

Имея дело с картами Таро в своей новой кутюрной коллекции, Мария Грация Кьюри сделала выбор в пользу мистики, что характерно для сложных времен и катастроф.

«Что мне понравилось в Таро, так это то, что когда ты попадаешь в трудную минуту, что-то волшебное может помочь нам, помочь нам думать лучше», – рассказала дизайнер о новой коллекции. Эмоциональное воздействие пандемии и карантинных ограничений – причина, по которой Кьюри пошла по этому пути: «Мы уже давно остались одни. Вы гораздо больше думаете о многих аспектах себя и своей жизни… Я считаю, этот год сильно изменил нас».

Что касается видеофильма о коллекции, снятого режиссером Маттео Гарроне, то Мария Грация пояснила: «Мы решили снять историю об этой девушке, которая входит в замок. Это лабиринт, который представляет собой внутреннее путешествие. Когда она встречает каждую из фигур (Таро), она должна принять решение относительно своей жизни. С другой стороны, она встречает аспекты своей личности и учится не бояться будущего». Главными персонажами коллекции становятся Верховная Жрица, Умеренность, Справедливость и Смерть, облаченные в корсетные лифы с завышенной талией в стиле эпохи Возрождения, величественные парчовые мантии и платья из нежной плиссированной ткани.