Неделя высокой моды: Dior. Весна, 2019

Мария Грация Кьюри представила в Париже довольно странную коллекцию, причем в не менее странном формате.

В первую субботу февраля в лондонском Музее Виктории и Альберта открывается выставка «Кристиан Диор: Дизайнер снов». Вдохновившись будущей выставкой, Мария Грация Кьюри села изучать заголовки материалов об основателе модного дома в газетах и журналах, вышедших еще при жизни Диора. Так дизайнер обнаружила малоизвестные фотографии моделей, одетых мэтром и изображающих цирковые ситуации. Идея новой кутюрной коллекции была рождена.

Цирк, действительно, стал главной темой новой коллекции, что было наглядно отражено в антураже показа, сопровождающегося зрелищными номерами. На первый взгляд, цирк – максимально отдален от философии парижского дома, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что у них много общего. Сама Кьюри и вовсе провела параллели между цирковым куполом и юбкой платья, а также рассказала об андрогинности образа клоуна. Традиционный для цирка ромбовидный узор тоже нашел воплощение в образах коллекции, как и гамма пастельных оттенков, напоминающих о пыльном шатре. В целом, коллекция кажется непривычной и странной для Dior, но стоит начать ее изучать и рассматривать, как решения Марии Грации приобретают смысл.