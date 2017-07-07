Неделя высокой моды: Elie Saab Couture. Осень, 2017

Образы средневековых королев стали главной темой новой кутюрной коллекции ливанского модельера.

1 / 59 Elie Saab Couture. Осень, 2017





















































































































Как известно, главная специализация Эли Сааба – роскошные наряды для красных ковровых дорожек. Однако на этот раз ливанский кутюрье поднялся на одну ступеньку выше: новая коллекция адресована не просто селебрити, а истинным королевам. Здесь роскошные ткани благородных оттенков рубинового и лесного зеленого собраны в живописные складки, усыпаны золотыми блестками, покрыты богатыми вышивками и отделаны мехом.

Что касается форм и силуэтов, то Сааб более или менее верен себе. Это по-прежнему вечерняя мода и наряды для самых особенных случаев. Причем в новой коллекции модельер использует почти скульптурные конструкции с утонченными талиями и пышными юбками. В некоторых моделях можно увидеть рукава-раструбы, что смотрится совсем классически. Героиня коллекции – это средневековая королева, в образе которой гармонично сочетаются женственность и сила, но дизайнер добавляет к этому еще и изрядную долю сексуальности и театральности.

Особое место в создании образного ряда занимают природные мотивы, а также стилизации в духе древней кельтской культуры. Бархат, кружева, россыпи жемчуга и ленты гармонично вписываются в общую картину. Кроме безусловного восхищения, коллекция вызывает также кинематографичные ассоциации, которых давно не было в модных коллекциях.