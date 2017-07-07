Вход
ADV
Интересно
Elie Saab (42)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Elie Saab Couture. Осень, 2017

  • 85
  • 0
  • 07 Июля 201712:31
Сюжеты: Elie Saab, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Образы средневековых королев стали главной темой новой кутюрной коллекции ливанского модельера.

1 / 59
  • Elie Saab Couture. Осень, 2017

Как известно, главная специализация Эли Сааба – роскошные наряды для красных ковровых дорожек. Однако на этот раз ливанский кутюрье поднялся на одну ступеньку выше: новая коллекция адресована не просто селебрити, а истинным королевам. Здесь роскошные ткани благородных оттенков рубинового и лесного зеленого собраны в живописные складки, усыпаны золотыми блестками, покрыты богатыми вышивками и отделаны мехом.

Что касается форм и силуэтов, то Сааб более или менее верен себе. Это по-прежнему вечерняя мода и наряды для самых особенных случаев. Причем в новой коллекции модельер использует почти скульптурные конструкции с утонченными талиями и пышными юбками. В некоторых моделях можно увидеть рукава-раструбы, что смотрится совсем классически. Героиня коллекции – это средневековая королева, в образе которой гармонично сочетаются женственность и сила, но дизайнер добавляет к этому еще и изрядную долю сексуальности и театральности.

Особое место в создании образного ряда занимают природные мотивы, а также стилизации в духе древней кельтской культуры. Бархат, кружева, россыпи жемчуга и ленты гармонично вписываются в общую картину. Кроме безусловного восхищения, коллекция вызывает также кинематографичные ассоциации, которых давно не было в модных коллекциях.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru