Неделя высокой моды: Elie Saab Couture. Весна, 2017

Новая кутюрная коллекция Эли Сааба вдохновлена золотым веком кино и фильмами о Древнем Египте.

1 / 57 Elie Saab Couture. Весна, 2017

















































































































Показ новой коллекции Эли Сааб отвлек гостей Недели высокой моды от минусовой температуры на улице. В эти минуты павильон наполнился теплом, светом и очарованием золотого века кинематографа, когда в Голливуде были в моде исторические фильмы о Древнем Египте. Ливанский дизайнер в очередной раз доказал, что создает не просто вечерние наряды, он один из немногих, кто из сезона в сезон изобретает моду красных ковровых дорожек заново.

В новой кутюрной коллекции дома Elie Saab можно увидеть еще болеесложные платья с удивительным богатым декором. Тончайший тюль, сверкающие кристаллы, вышивки, серебряные и золотые нити, драпировки – из всего этого Сааб создает свои потрясающие наряды. Главные оттенки коллекции – бледно-голубой и желто-коричневый.