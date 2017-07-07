Неделя высокой моды: Fendi Couture. Осень, 2017

В Театре на Елисейских полях Карл Лагерфельд представил коллекцию, вдохновленную «Русскими сезонами» труппы Сергея Дягилева.
На этот раз Карл Лагерфельд вдохновлялся ностальгией по Русскому балету Дягилева, который сто лет назад блистал на европейской сцене. Атмосфера и декорации показа вызывали устойчивые ассоциации с творчеством художника Льва Бакста, а в качестве саундтрека был выбран «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси, сделавший когда-то суперзвездой балета Вацлава Нижинского.
Образы самой коллекции еще раз напоминали о Баксте, который когда-то пожелал, чтобы его невеста была одета как цветок. Именно отсюда берут свое начало юбки в форме лепестков и наряды, украшенные садовыми цветами, созданные Лагерфельдом. Открывало показ красное кружевное платье, усеянное прекрасными пионами. Далее тема получила развитие в моделях, отделанных кружевами, инкрустациями, мехом и перьями. Такой декор создавал объемные фактуры и трехмерный эффект.
Жемчужиной коллекции стал плащ, вручную расшитый 10000 пайеток и отделанный органзой и бритой норкой. Также особенного внимания заслуживает жаккардовое пальто, украшенное синими маками, норкой, органзой и перьями. Неудивительно, что в конце этого великолепного театрализованного показа Карл вышел на подиум под оглушительные аплодисменты и трижды раскланялся.
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