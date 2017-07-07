Неделя высокой моды: Fendi Couture. Осень, 2017

В Театре на Елисейских полях Карл Лагерфельд представил коллекцию, вдохновленную «Русскими сезонами» труппы Сергея Дягилева.

1 / 42 Fendi Couture. Осень, 2017



















































































На этот раз Карл Лагерфельд вдохновлялся ностальгией по Русскому балету Дягилева, который сто лет назад блистал на европейской сцене. Атмосфера и декорации показа вызывали устойчивые ассоциации с творчеством художника Льва Бакста, а в качестве саундтрека был выбран «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси, сделавший когда-то суперзвездой балета Вацлава Нижинского.

Образы самой коллекции еще раз напоминали о Баксте, который когда-то пожелал, чтобы его невеста была одета как цветок. Именно отсюда берут свое начало юбки в форме лепестков и наряды, украшенные садовыми цветами, созданные Лагерфельдом. Открывало показ красное кружевное платье, усеянное прекрасными пионами. Далее тема получила развитие в моделях, отделанных кружевами, инкрустациями, мехом и перьями. Такой декор создавал объемные фактуры и трехмерный эффект.

Жемчужиной коллекции стал плащ, вручную расшитый 10000 пайеток и отделанный органзой и бритой норкой. Также особенного внимания заслуживает жаккардовое пальто, украшенное синими маками, норкой, органзой и перьями. Неудивительно, что в конце этого великолепного театрализованного показа Карл вышел на подиум под оглушительные аплодисменты и трижды раскланялся.