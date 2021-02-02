Неделя высокой моды: Fendi Couture. Весна-лето, 2021

Дебют Кима Джонса в Fendi стал самым ожидаемым событием кутюрной Недели моды. Дизайнер известен работой с брендами Dior, Louis Vuitton и Umbro и вошел в историю моды, как человек сумевший подружить люкс высокого полета с уличной модой. Какого-то такого симбиоза и ожидали от его первой коллекции для итальянского дома, однако все оказалось немного иначе.

По словам дизайнера, он вдохновлялся личными мотивами, а именно атмосферой классического английского имения XVI века, где он частично рос и где владеет домом в данный момент. Кроме того, представляя коллекцию, Джонс признался: «Мне было очень интересно движение и свобода вещей». В итоге модельер показал свое видение женской одежды, к созданию которой ранее имел факультативное отношение.

Создавая силуэты, Джонс наблюдал «за реальностью того, что носят женщины вокруг меня. У меня есть друзья, которые покупают одежду от-кутюр, но не покупают большие бальные платья. Они покупают реальную одежду, вещи, которые подходят их телу». Так современность в коллекции смешалась с историзмом, рифмуясь с еще одним источником вдохновения Джонса – книгой Вирджинии Вульф «Орландо», одна из ключевых тем которой – путешествие во времени. Отсюда и выбор для показа и видеоролика моделей разных возрастов: Наоми Кэмбелл, Деми Мур, Кара Делевинь, Кейт и Лила Мосс, Кристи и Джеймс Терлингтон, Адвоа и Кесева Абоа. Семейные созвездия манекенщиц стали отражением матриархальной модной династии Fendi.

Еще одна важная составляющая коллекции – более жесткая структурированность мужского костюма, дополненного по-королевски широкими накидками. Время от времени формы в коллекции становятся бесформенными, а кружева сочетаются со сложными текстурами, похожими на мрамор.