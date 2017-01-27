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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Giambattista Valli Couture. Весна, 2017

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  • 27 Января 201709:49
Сюжеты: Giambattista Valli, Весна-лето 2017, Неделя моды в Париже

Итальянский дизайнер представил в Париже кутюрную коллекцию, вдохновленную самыми разными идеями: от экстравагантности до Французской революции.

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  • Giambattista Valli Couture. Весна, 2017

Джамбаттиста Валли остается верным себе. Даже вдохновляясь историческим костюмом, дизайнер украшает его своими фирменными цветочными мотивами, а также легкими и пышными как безе объемами складок и плиссировок. В новой коллекции мы видим шлейфы, царственные накидки и экстравагантность стиля Марии Антуанетты, которая царила в парижской моде до Французской революции 1789 года.

В целом, коллекция полна довольно разнородных образов, хотя и объединенных общими темами. Шелк, органза, кремовые и постельные оттенки здесь правят бал. Что касается модельного ряда, то его основу составили открытые платья, туники и свободные брюки, расшитые кристаллами и украшенные кружевом.

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