Неделя высокой моды: Giambattista Valli Couture. Весна, 2017

Итальянский дизайнер представил в Париже кутюрную коллекцию, вдохновленную самыми разными идеями: от экстравагантности до Французской революции.

1 / 46 Giambattista Valli Couture. Весна, 2017



























































































Джамбаттиста Валли остается верным себе. Даже вдохновляясь историческим костюмом, дизайнер украшает его своими фирменными цветочными мотивами, а также легкими и пышными как безе объемами складок и плиссировок. В новой коллекции мы видим шлейфы, царственные накидки и экстравагантность стиля Марии Антуанетты, которая царила в парижской моде до Французской революции 1789 года.

В целом, коллекция полна довольно разнородных образов, хотя и объединенных общими темами. Шелк, органза, кремовые и постельные оттенки здесь правят бал. Что касается модельного ряда, то его основу составили открытые платья, туники и свободные брюки, расшитые кристаллами и украшенные кружевом.