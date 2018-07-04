Вход
ADV
Интересно
Giambattista Valli (46)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Осень, 2018

  • 140
  • 0
  • 04 Июля 201814:26
Сюжеты: Giambattista Valli, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Джамбаттиста Валли совершил маленькую революцию внутри своей кутюрной линии, отказавшись от некоторых традиций.

1 / 54
  • Giambattista Valli. Осень, 2018

Имя Джамбаттисты Валли традиционно ассоциируется с богатыми цветочными мотивами, которые он воплощает в объемных элементах, вышивках, аппликациях и другом декоре. Однако на этот раз дизайнер вовсе не пользуется цветами, за исключением пары образов, в которых флора, впрочем, почти незаметна. От привычного Валли в новой кутюрной коллекции остались лишь шикарные плиссе, на создание которых уходят сотни метров тончайших тканей. В осенне-зимней коллекции haute couture девушка Валли становится практически невесомой и рискует подняться в воздух с порывами ветра.

Однако на этом изменения для итальянской марки не заканчиваются. Дизайнер вводит в образный ряд брючные костюмы! Особенным новаторством (исключительно для стиля Джамбаттисты!) кажутся брюки с высокой талией. Простоту нарядов и нежную цветовую гамму Валли обрамляет роскошными ювелирными украшениями: пальцы моделей на подиуме украшают кольца Chopard стоимостью в сотни тысяч долларов, усеянные массивными камнями и бриллиантами. На ногах манекенщиц – сандалии с толстыми блестящими цепями. Добро пожаловать в новый мир Giambattista Valli!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru