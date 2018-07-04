Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Осень, 2018

Джамбаттиста Валли совершил маленькую революцию внутри своей кутюрной линии, отказавшись от некоторых традиций.

1 / 54 Giambattista Valli. Осень, 2018











































































































Имя Джамбаттисты Валли традиционно ассоциируется с богатыми цветочными мотивами, которые он воплощает в объемных элементах, вышивках, аппликациях и другом декоре. Однако на этот раз дизайнер вовсе не пользуется цветами, за исключением пары образов, в которых флора, впрочем, почти незаметна. От привычного Валли в новой кутюрной коллекции остались лишь шикарные плиссе, на создание которых уходят сотни метров тончайших тканей. В осенне-зимней коллекции haute couture девушка Валли становится практически невесомой и рискует подняться в воздух с порывами ветра.

Однако на этом изменения для итальянской марки не заканчиваются. Дизайнер вводит в образный ряд брючные костюмы! Особенным новаторством (исключительно для стиля Джамбаттисты!) кажутся брюки с высокой талией. Простоту нарядов и нежную цветовую гамму Валли обрамляет роскошными ювелирными украшениями: пальцы моделей на подиуме украшают кольца Chopard стоимостью в сотни тысяч долларов, усеянные массивными камнями и бриллиантами. На ногах манекенщиц – сандалии с толстыми блестящими цепями. Добро пожаловать в новый мир Giambattista Valli!