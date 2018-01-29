Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Весна, 2018

На этот раз Джамбаттиста Валли сосредоточился на легких конструкциях в коллекции и вдохновлялся английскими садами.

Кутюрное шоу Giambattista Valli было вдохновлено пестротой и бессвязностью цветов, которые можно встретить в традиционном британском саду. Перед тем, как углубиться в яркую весеннюю палитру, Валли представил несколько последовательных черно-белых нарядов, в которых обыгрывал эффект прозрачности. Затем пришел черед коротких коктейльных платьев, которые шли в комплекте с высокими ботфортами черного цвета.

В моделях вечерних платьев можно было увидеть игру контрастов: здесь встречаются пасторальные мотивы, асимметрия, пышные юбки с минималистичными бюстье и так далее. В качестве главного декора коллекции выступают кристаллы и инкрустации, драпировки, складки и флоральная тема.