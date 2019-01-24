Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Весна, 2019

Джамбаттиста Валли представил довольно минималистичную для себя коллекцию, но в очень пышном формате.

Из-за протестов во Франции выход кутюрной коллекции Giambattista Valli оказался на грани срыва. Как и другие модные дома, дизайнер пострадал от сбоев в логистике и перекрытого доступа к студиям и мастерским. Вероятно, из-за стресса в индустрии коллекция в итоге получилась по меркам Валли минималистичной и сдержанной. Однако представил ее дизайнер очень пышно: гости шоу в парижском Центре Помпиду не могли поверить своим глазам – пол помещения, в котором проходил показ, был усеян сверкающими кристаллами Swarovski, которые хрустели под подошвами собравшихся. Сам дизайнер сказал, что это должно напоминать о легкости, которую можно почувствовать, гуляя по ночному Парижу. Что же касается самой коллекции, то Джамбаттиста вдохновлялся французским кутюром 1970-х и немного азиатской культурой.