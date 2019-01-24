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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Весна, 2019

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  • 24 Января 201916:35
Сюжеты: Giambattista Valli, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Джамбаттиста Валли представил довольно минималистичную для себя коллекцию, но в очень пышном формате.

Из-за протестов во Франции выход кутюрной коллекции Giambattista Valli оказался на грани срыва. Как и другие модные дома, дизайнер пострадал от сбоев в логистике и перекрытого доступа к студиям и мастерским. Вероятно, из-за стресса в индустрии коллекция в итоге получилась по меркам Валли минималистичной и сдержанной. Однако представил ее дизайнер очень пышно: гости шоу в парижском Центре Помпиду не могли поверить своим глазам – пол помещения, в котором проходил показ, был усеян сверкающими кристаллами Swarovski, которые хрустели под подошвами собравшихся. Сам дизайнер сказал, что это должно напоминать о легкости, которую можно почувствовать, гуляя по ночному Парижу. Что же касается самой коллекции, то Джамбаттиста вдохновлялся французским кутюром 1970-х и немного азиатской культурой.

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