Неделя высокой моды: Giambattista Valli. Весна-лето, 2021

Презентуя новую кутюрную коллекцию – первую после первого года пандемии, но традиционно пышную, что в эпоху ковида смотрится странно, – Джамбаттиста Валли отметил, что 2020-й оказался для него вполне успешным. Бизнес дизайнера вырос в Азии и на Ближнем Востоке, поэтому Валли не собирается экономить на ткани для коллекций и говорит о том, что haute couture остается востребованным.

Воодушевленный позитивными итогами сложного года, Валли вновь работает с объемными драпировками и плиссировками. «Иногда я смотрю на другие дома высокой моды и вижу много украшений. Кутюр – это не украшение. Мода – это объемы… Когда вы делаете набросок готовой одежды, вы должны быть дизайнером. Создавая от-кутюр, нужно быть скульптором. В этом разница между созданием пространства и его украшением», – заявил дизайнер. Используя подручные средства – косую резку, деграде, многие метры тафты, – он обработал каждый образ так, чтобы достичь огромных размеров, характеризующих эту коллекцию.

Джамбаттиста Валли создал многоярусные и многослойные творения, похожие на клубы сахарной ваты, лебедей и классику в античном духе. Дизайнер завершил образы объемными прическами и головными уборами, вдохновленными фотографиями Бенедетты Барзини и Марисы Беренсон 1960-х годов. Однако объемны не только образы коллекции, объемна мысль Валли: дизайнер рассказывает о современной мультикультурности на фоне улиц Севильи, объединяющей испанское и исламское влияние, юбки фламенко и драматичные мантильи.