Неделя высокой моды: Givenchy Couture. Весна, 2017

Свою новую кутюрную коллекцию Рикардо Тиши посвятил Франке Соццани и представил ее в формате закрытого шоу.

1 / 13 Givenchy Couture. Весна, 2017

























Кутюрная коллекция-посвящение ушедшей из жизни синьоре Соццани получилась торжественной и несколько строгой. Рикардо Тиши работал с максимальной длиной, однако избежал чопорности за счет выбора фактур и материалов. В новых образах дизайнер есть все его любимые приемы: глубоко декольтированные спины, прозрачные материалы, сетки, перфорации и разрезы. В качестве декора Тиши предлагает многочисленные складки и плиссировки, работает с кружевами, перьями и другими сложными и объемными элементами. Бахрома и блестки здесь тоже присутствуют в полном объеме. Выглядит все очень красиво!