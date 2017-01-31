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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Givenchy Couture. Весна, 2017

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  • 31 Января 201711:08
Сюжеты: Givenchy, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2017

Свою новую кутюрную коллекцию Рикардо Тиши посвятил Франке Соццани и представил ее в формате закрытого шоу.

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  • Givenchy Couture. Весна, 2017

Кутюрная коллекция-посвящение ушедшей из жизни синьоре Соццани получилась торжественной и несколько строгой. Рикардо Тиши работал с максимальной длиной, однако избежал чопорности за счет выбора фактур и материалов. В новых образах дизайнер есть все его любимые приемы: глубоко декольтированные спины, прозрачные материалы, сетки, перфорации и разрезы. В качестве декора Тиши предлагает многочисленные складки и плиссировки, работает с кружевами, перьями и другими сложными и объемными элементами. Бахрома и блестки здесь тоже присутствуют в полном объеме. Выглядит все очень красиво!

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