Неделя высокой моды: Givenchy. Осень, 2018

Клэр Уэйт Келлер сосредоточилась в кутюрной коллекции на гендерных играх, но при этом руководствовалась архивами парижского дома.

1 / 42 Givenchy. Осень, 2018



















































































Коллекция Givenchy Couture в этом сезоне оказалась очаровательной на разных уровнях. Во-первых, Клэр Уэйт Келлер обратилась к наследию парижского дома и задалась вопросом: надо ли его вообще учитывать, при создании новых вещей? Во-вторых, креативный директор, безусловно, отдает дань уважения основателю ателье Юберу де Живанши, который ушел из жизни в марте на 92 году жизни. И в-третьих, при взгляде на эти образы, нам становится очевидна гендерная игра, вдохновившая дизайнера, но не ставшая в коллекции навязчивой.

Итак, при всей ее современности в коллекции с первого же взгляда угадываются традиции, заложенные Юбером де Живанши. Новый креативный директор заимствует богатейший набор выразительных средств и декора из архивов дома. Эта черта выгодно отличает творческий метод Уэйт Келлер от того, что делал (безусловно, талантливейший!) Рикардо Тиши, но все же адаптировавший стиль марки под себя. Дизайнер, конечно же, осовременивает блистающий мир Givenchy, населяя его спергероями в романтических мантиях и броне.

Что касается, игры с женским и мужским началами, то Клэр Уэйт Келлер рабоатет тактично и не превращает коллекцию в карнавал. Ее образы утонченные, эфирные и богемные. Отчасти в этом присутствует то, что дизайнер делала для дома Chloe, но в более роскошном ключе. Введение в кутюрную коллекцию нескольких исключительно маскулинных образов придает ей структуры и харизмы. Сама же Уэйт Келлер о своих героях говорит, что они обладают силой и властью, но предпочитают носить их снаружи в качестве украшений.