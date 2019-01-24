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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Givenchy. Весна, 2019

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  • 24 Января 201918:21
Сюжеты: Givenchy, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Клэр Уэйт Келлер представила на парижском подиуме элегантную коллекцию сдержанных, но совсем не чопорных образов.

Креативный директор парижского дома моды назвала свою первую на новом рабочем месте кутюрную коллекцию Bleached Canvas – «Белый холст». Начав историю марки заново, Клэр Уэйт Келлер обратилась к на первый взгляд очень странному материалу и технике. Дизайнер активно работала с латексом, раскрашивая его в разные цвета. Сама Клэр отметила: «По-моему, кутюрная ткань должна ощущаться как вторая кожа. Латекс делает образ суперсовременным». Что ж, коллекция действительно получилась актуальной и заметной, в ней чувствуется авангардизм Givenchy. При этом модельер не остановилась на одной идее и много работала с объемами, что особенно очевидно в коротких и открытых сзади коктейльных платьях из кружева. Гости показа незамедлительно назвали работу Уэйт Келлер одной из самых интересных коллекций Недели.

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