Неделя высокой моды: Гости ужина Vogue Paris Foundation

Одним из самых ярких событий текущей Недели моды стал ежегодный гала-ужин в Музее Гальера, организованный Фондом Vogue Paris.
- Гости ужина Vogue Paris Foundation :: Адвоа Абоа
- Алексина Грехэм
- Ана Жирардо
- Ана Кури
- Анна Кливленд
- Анна Муглалис
- Аня Рубик
- Аризона Мьюз
- Барбара Палвин
- Белла Хадид
- Бухра Джаррар
- Валерия Кауфман
- Вероника Хейлбрюннер
- Виржини Куртен-Кларанс
- Грейс Хартцель
- Даутцен Крес
- Джорджия Тордини
- Дойна Чабану
- Ева Херцигова
- Жанна Дамас
- Жюли де Лебран
- Кара Делевинь
- Карли Клосс
- Каролина Куркова
- Кейт Мосс
- Кендалл Дженнер
- Кирстен Данст
- Клеманс Поэзи
- Клэр Шазаль
- Констанс Яблонски
- Кристофер Кейн
- Кэролайн Исса
- Лариса Хоффман
- Лекси Болинг
- Летиция Каста
- Лили Джеймс
- Лили Дональдсон
- Лили Олдридж
- Луна Бийль
- Мари-Анж Каста
- Марин Делиу
- Мария Грация Кьюри
- Мелисса Джордж
- Мика Арганазар
- Рик Оуэнс и Мишель Лами
- Сандрин Киберлэн
- Саша Лусс
- Синди Бруна
- Соко
- София Санчес де Бетак
- Тильда Суинтон
- Шарлотта Лебон
- Эмелин Валад
- Эми Сонг
- Эмили Ратайковски
На днях звезды моды и шоу-бизнеса оторвались на несколько часов от показов haute couture, чтобы обсудить насущные вопросы индустрии. Уже четвертый раз знаменитости собрались в парижском Palais Galliera, чтобы провести время с пользой, а затем повеселиться на шумной вечеринке. На этот раз среди присутствующих на гала-ужине Vogue Paris Foundation можно было увидеть Тильду Суинтон, Марию Грацию Кьюри, Кирстен Данст, Беллу Хадид, Кару Делевинь, а также других звезд.
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