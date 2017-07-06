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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Гости ужина Vogue Paris Foundation

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  • 06 Июля 201716:47
Сюжеты: Vogue, Неделя моды в Париже

Одним из самых ярких событий текущей Недели моды стал ежегодный гала-ужин в Музее Гальера, организованный Фондом Vogue Paris.

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  • Гости ужина Vogue Paris Foundation :: Адвоа Абоа

На днях звезды моды и шоу-бизнеса оторвались на несколько часов от показов haute couture, чтобы обсудить насущные вопросы индустрии. Уже четвертый раз знаменитости собрались в парижском Palais Galliera, чтобы провести время с пользой, а затем повеселиться на шумной вечеринке. На этот раз среди присутствующих на гала-ужине Vogue Paris Foundation можно было увидеть Тильду Суинтон, Марию Грацию Кьюри, Кирстен Данст, Беллу Хадид, Кару Делевинь, а также других звезд.

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