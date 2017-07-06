Неделя высокой моды: Гости ужина Vogue Paris Foundation

Одним из самых ярких событий текущей Недели моды стал ежегодный гала-ужин в Музее Гальера, организованный Фондом Vogue Paris.

1 / 55 Гости ужина Vogue Paris Foundation :: Адвоа Абоа

Алексина Грехэм

Ана Жирардо

Ана Кури

Анна Кливленд

Анна Муглалис

Аня Рубик

Аризона Мьюз

Барбара Палвин

Белла Хадид

Бухра Джаррар

Валерия Кауфман

Вероника Хейлбрюннер

Виржини Куртен-Кларанс

Грейс Хартцель

Даутцен Крес

Джорджия Тордини

Дойна Чабану

Ева Херцигова

Жанна Дамас

Жюли де Лебран

Кара Делевинь

Карли Клосс

Каролина Куркова

Кейт Мосс

Кендалл Дженнер

Кирстен Данст

Клеманс Поэзи

Клэр Шазаль

Констанс Яблонски

Кристофер Кейн

Кэролайн Исса

Лариса Хоффман

Лекси Болинг

Летиция Каста

Лили Джеймс

Лили Дональдсон

Лили Олдридж

Луна Бийль

Мари-Анж Каста

Марин Делиу

Мария Грация Кьюри

Мелисса Джордж

Мика Арганазар

Рик Оуэнс и Мишель Лами

Сандрин Киберлэн

Саша Лусс

Синди Бруна

Соко

София Санчес де Бетак

Тильда Суинтон

Шарлотта Лебон

Эмелин Валад

Эми Сонг

Эмили Ратайковски

На днях звезды моды и шоу-бизнеса оторвались на несколько часов от показов haute couture, чтобы обсудить насущные вопросы индустрии. Уже четвертый раз знаменитости собрались в парижском Palais Galliera, чтобы провести время с пользой, а затем повеселиться на шумной вечеринке. На этот раз среди присутствующих на гала-ужине Vogue Paris Foundation можно было увидеть Тильду Суинтон, Марию Грацию Кьюри, Кирстен Данст, Беллу Хадид, Кару Делевинь, а также других звезд.