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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Iris Van Herpen. Осень, 2017

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  • 04 Июля 201714:46
Сюжеты: Iris van Herpen, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Минималистичным показом на Неделе высокой моды Айрис Ван Эрпен отметила десятилетие своего дома моды.

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  • Iris Van Herpen. Осень, 2017

В этом году марке Iris Van Herpen исполяется 10 лет. Круглая дата стала поводом для того, чтобы одна из самых авангардных и концептуальных дизайнеров совершила путешествие по главным вехам истории ее бренда. При этом в качестве главной темы коллекции Айрис выбрала водную стихию, что угадывалось с первых же выходов.

Склонность Ван Эрпен к драматизму и театральности в этот раз имела более низкий градус, чем в предыдущие сезоны. Показ оказался минималистичным, хотя и очень насыщенным. Тема воды была реализована и через атмосферу на подиуме, и через сами образы – сюрреалистические и мечтательные. Нидерландский дизайнер все так же верна своему увлечению высокими технологиями, что давно стало ее фирменным почерком. Модели представили наряды, созданные из тончайших усиков или волокон, которые были собраны в рисунки и формы, напоминающие о ряби моря и звуковых волнах.

Силуэты коллекции довольно разнообразны, но среди них можно разглядеть основу: объемные рукава в азиатском стиле и преувеличенные пропорции. Как всегда, наряды Ван Эрпен более походят на скульптуру, однако их легко представить в жизни. Похоже, что дизайнер стала более реалистичной и больше не хочет просто удивлять.

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