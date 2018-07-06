Неделя высокой моды: Iris van Herpen. Осень, 2018

В своем исследовании взаимоотношений между природой, человечеством и технологией Айрис ван Эрпен открывает новые возможности для моды.

В мире, который столкнулся с истощенными природными ресурсами, Айрис ван Эрпен предлагает выживать с помощью биомимикрии и создает свою завораживающую реальность. Дизайнер, как и прежде, стоит в авангарде лабораторных исследований, которые в будущем изменят понятие одежды, а значит и моды. Айрис вновь использует новейшие и очень сложные материалы, чтобы создать свои модели на стыке искусства, технологий, биологии и органической и неорганической химии. При этом модельер не забывает о том, что, в первую очередь, она занимается модой. Для своего метода ван Эрпен придумала термин «синтопия».

Что касается художественной составляющей коллекции, то Айрис выступает и в качестве большого мастера. Исследуя анатомию птиц, она вводит в образы красивые стеклянные конструкции, интерпретирующие архитектуру пера. Заимствованная из викторианской эпохи техника хронофотографии реализовывается в виде драпировок – каждая из них фрейм, фиксирующий движение. Очень сложно и очень красиво.