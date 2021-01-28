Неделя высокой моды: Iris van Herpen. Весна-лето, 2021

Ни традиции, ни глобальный кризис в области здравоохранения не могут остановить прогресс, что подтверждает, к примеру, быстрое изобретение ряда вакцин против коронавируса. В модной индустрии за это уже долгие годы отвечает Айрис ван Эрпен, в своих коллекциях постоянно расширяющая границы возможного.

Кутюр эксклюзивен и уникален. И дело не только в том, что каждый дизайн, подгоняется под конкретного клиента, но и в том, что эта мода создается вручную из лучших материалов, что гарантирует отсутствие двух одинаковых вариантов. Обычно ван Эрпен создает свои единичные изделия при помощи 3D-печати, однако на этот раз дизайнер показала, что способна добиться уникальности и без помощи технологий.

Весной нидерландская кутюрье в сотрудничестве с Parley for the Oceans начала производство ткани Ocean Plastic из переработанного морского мусора, которая, по ее мнению, отличается высоким качеством. «Конечно, клиенты [от-кутюр] ожидают высочайшего качества, поэтому вы не хотите, чтобы они были устойчивыми, если это снижает качество… Сейчас мы живем в тот момент, когда качество [органического шелка и переработанного полиэстера] совершенно одинаковое... Теперь это действительно вопрос [осознанного] выбора, а не выбора качества. По сути нет особых причин, чтобы больше не использовать экологически чистые материалы», – рассказала ван Эрпен.

При этом дизайнер отметила, что на создание новых образов ее вдохновила книга Мерлина Шелдрейка «Запутанная жизнь» о том, как грибы поддерживают жизнь на Земле. Складки на моделях напоминают нижнюю часть шляпки гриба, а кружево – мицелий, образующий подземную систему связи. Эта идея особенно тронула ван Эрпен, она говорит о том, что 2020 год прошел под знаком изоляции и разлуки: «И, конечно же, действительно красиво смотреть на природу и на то, как природа взаимодействует очень похоже на то, как общаемся мы».

Дизайнеру пришлось приложить много усилий, чтобы совместить моду с наукой, а природу с технологиями. В результате получилась коллекция, знаменующая поворотный момент в творческом пути ван Эрпен и раскрывающая еще один аспект ее потрясающего таланта.