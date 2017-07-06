Неделя высокой моды: Jean-Paul Gaultier. Осень, 2017

Новая коллекция парижского кутюрье вдохновлена культурой Непала и зимними видами спорта.

1 / 62 Jean-Paul Gaultier. Осень, 2017



























































































































В то время как гости показа едва справлялись с духотой, модели на подиуме демонстрировали негабаритные платья-свитера, утепленные пальто-жилеты и облегающие лыжные штаны ярких расцветок. Однако зимние виды спорта и отдыха – далеко не все, что нас привлекает в новой коллекции Готье. Главным источником вдохновения дизайнера стала богатая непальская культура, перекликающаяся с индийской, но все же очень оригинальная.

За кулисами показа сам Готье признался, что в новой коллекции хотел уделить большее внимание текстурам и материалам. Отсюда все эти рассуждения дизанера на тему трикотажа крупной вязки и войлочных пальто с необработанными швами. С одной стороны, это напоминает об экипировке европейцев, отправляющихся в снежные горы Непала. С другой стороны, Жан-Поль показывает, как традиционные наряды местного населения можно использовать в современном стритстайле.

Отдельное место в коллекции занимают вариации на тему сари. Готье укутывает своих моделей в прозрачные ткани ярких расцветок. Дизайнер использует богатый декор: вышивку, бисер, кристаллы Swarovski, аппликации, абстрактные принты и отделку из меха кролика.