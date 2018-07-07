Неделя высокой моды: Jean Paul Gaultier. Осень, 2018

Новая коллекция Жана Поля Готье полностью посвящена теме смокинга и разным интерпретациям Le Smoking, который Ив Сен-Лоран подарил женщинам.

В цивилизованном мире уже давно нельзя курить в ресторанах, самолетах, кинотеатрах или, скажем, в салоне автомобиля, если в нем присутствуют дети. Однако Готье никогда не соблюдал правила, к чему призывает и нас в своей новой коллекции. От нее буквально тянет табачным дымом и окутанной его клубами богемной атмосферой. За основу большинства образов дизайнер взял знаменитую модель Le Smoking, которую полвека назад для женщин создал Ив Сен-Лоран. Правда, коллекция самого Жана Поля получилась совсем не женской, дизайнер вновь вдохновляется андрогинностью и, кажется, вовсе стирает гендерные различия. Во многом эта коллекция вдохновлена и работой Готье в театре и кабаре. Получилось очень зрелищно, драматично и местами забавно.