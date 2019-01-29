Неделя высокой моды: Jean Paul Gaultier. Весна, 2019

Весенне-летняя кутюрная коллекция Жан-Поля Готье, вдохновлена японской культурой и посвящена морской тематике.

Готье – дизайнер, который превратил полоски с морской тельняшки в свой фирменный знак. Неудивительно, что, работая над новой коллекцией, он вновь обратился к любимой теме и отправился по волнам своей фантазии в путешествие к островам Японии. Модельный ряд коллекции радует глаз объемами и декоративными элементами. Жан-Поль Готье продолжает оставаться авангардистом с ироничным взглядом на жизнь. Поэтому образы, представленные им на Неделе haute couture, хоть и кажутся малофункциональными, но не отталкивают заумными решениями. Структура ракушки, остроконечные плечи «акульи плавники», другие визуальные каламбуры – все это уже когда-то было в коллекциях Готье, но и теперь смотрится интересно и оригинально.

Дополнительные бонусы для публики – участие в дефиле любимиц модельера – Коко Роша и Диты фон Тиз. Финальный выход на подиум Анны Кливленд в стилизованном свадебном наряде окончательно покорил гостей шоу, многие в зале кричали: «Браво!»