Неделя высокой моды: L’Atelier Sonia Rykiel. Осень, 2018

В своем первом кутюрном показе Жюли де Либран продемонстрировала яркую коллекцию, ставшую данью уважения основательнице дома и ее особому пониманию феминизма.

1 / 25 L’Atelier Sonia Rykiel. Осень, 2018

















































Легенда моды Соня Рикель стала известна не только как дизайнер-новатор, но и как настоящая икона французского феминизма. Женщина, раскрепостившая парижанок и давшая им удобную универсальную одежду, стала главной героиней дебютной кутюрной коллекции L’Atelier Sonia Rykiel. Всего на подиум вышло 25 образов, вдохновленных архивами и знаковыми моделями марки. Основой для них стала узнаваемая классика: феминизированные бушлаты, объемные и фактурные свитера, костюмные брюки, полосатый трикотаж и юбки, носимые поверх брюк. Комментируя показ, Жюли рассказала, что хотела подражать мадам Рикель: «Она была парижской иконой и женщиной, с которой другие женщины стремились брать пример, вдохновляясь ее свободой, ее очарованием и тем, как она играла с одеждой».