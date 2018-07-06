Вход
ADV
Интересно
Sonia Rykiel (66)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: L’Atelier Sonia Rykiel. Осень, 2018

  • 141
  • 0
  • 06 Июля 201813:27
Сюжеты: Sonia Rykiel, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В своем первом кутюрном показе Жюли де Либран продемонстрировала яркую коллекцию, ставшую данью уважения основательнице дома и ее особому пониманию феминизма.

1 / 25
  • L’Atelier Sonia Rykiel. Осень, 2018

Легенда моды Соня Рикель стала известна не только как дизайнер-новатор, но и как настоящая икона французского феминизма. Женщина, раскрепостившая парижанок и давшая им удобную универсальную одежду, стала главной героиней дебютной кутюрной коллекции L’Atelier Sonia Rykiel. Всего на подиум вышло 25 образов, вдохновленных архивами и знаковыми моделями марки. Основой для них стала узнаваемая классика: феминизированные бушлаты, объемные и фактурные свитера, костюмные брюки, полосатый трикотаж и юбки, носимые поверх брюк. Комментируя показ, Жюли рассказала, что хотела подражать мадам Рикель: «Она была парижской иконой и женщиной, с которой другие женщины стремились брать пример, вдохновляясь ее свободой, ее очарованием и тем, как она играла с одеждой».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru