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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Maison Margiela Artisanal. Осень, 2017

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  • 07 Июля 201713:04
Сюжеты: Martin Margiela, John Galliano, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

В новой кутюрной коллекции для Maison Margiela Джон Гальяно рассуждает на тему привычного городского плаща.

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  • Maison Margiela Artisanal. Осень, 2017

На протяжении всей своей карьеры Джон Гальяно не прекращает рассуждений о том, что же такое гламур. В новой коллекции Maison Margiela Artisanal дизайнер утверждает, что пришел к идее «нового гламура». Однако Гальяно тут же добавляет, что это не окончательный, а рабочий вариант. Можно долго спорить о том, насколько сегодняшнее творчество модельера соответствует гламуру и роскоши, сам он в своей правоте уверен твердо.

На подиуме же мы видим все ту же деконструкцию привычных предметов одежды и последующее создание из разрозненных элементов чего-то нового. На этот раз в центре внимания Гальяно обычный плащ, который привычен и незаметен на городских улицах. Дизайнер пытается создать из него нечто новое, однако результаты не оказываются функциональными и практичными. Такая эксцентрика немного разочаровывает, потому что практичность – это главное требование, предъявляемое к плащу.

Что касается интересных находок, то стоит отметить мастерскую работу Гальяно в технике коллажа. Из деконструированных элементов и дополнительных деталей модельер создает объемные сюжеты, вызывающие ассоциации с творчеством Пабло Пикассо. Спокойная цветовая гамма коллекции также вызывает приятные эмоции и не раздражает глаз.

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