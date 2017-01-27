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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Maison Margiela Couture. Весна, 2017

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  • 27 Января 201710:03
Сюжеты: Martin Margiela, John Galliano, Весна-лето 2017, Неделя моды в Париже

Джон Гальяно вдохновлялся образом современного человека, полностью погруженного в информационные процессы и не замечающего людей поблизости.

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  • Maison Margiela Couture. Весна, 2017

Представляя новую кутюрную коллекцию, дизайнер сообщил: «Я благодарен возможность знать, как человеку важно жить в настоящем». При этом Гальяно будто бы сам не замечал противоречий в своей речи: в конце концов, он и сам является активным пользователем социальных медиа, в том числе и Instagram. Его опыт в этой сфере во многом угадывался и в представленных в Париже образах: многослойность многих нарядов напоминает фильтры, которые мы накладываем на фотографии перед тем, как опубликовать.

Джон Гальяно работал в привычной для себя технике, деконструируя одежду, перемешивая детали, используя обильный декор. Кроме того, дизайнер работал с различными видами ткани и дополнял маскулинные модели кружевами, сетками, полосками из контрастных материалов, аппликациями и вышивками. В целом, получилась коллекция, вполне отвечающая традициям Maison Margiela.

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