Неделя высокой моды: Maison Margiela. Осень, 2018

В новой кутюрной коллекции Джона Гальяно одно из главных мест занимает тема виртуальной реальности и космических путешествий.

Джон Гальяно по-прежнему старается (с переменным успехом) быть на шаг впереди остальных дизайнеров. Авангард для него – не просто художественный прием, а само понятие моды и модного. Сделав эту идею смыслом любой своей коллекции, дизайнер в этот раз выпустил на подиум образы, вдохновленные размышлениями о виртуальной реальности. То, что даже сегодня большинством воспринимается, как нечто эфемерное и не имеющее отношение к жизни, для Гальяно давно стало настоящим. Естественно, что и будущее он связывает с виртуальностью и космосом. Выглядит все очень ярко, оригинально, немного эпатажно и смело, но порой решения Гальяно кажутся немного устаревшими. Целлофан, фольга, латекс, силикон, кислотные цвета – все это слишком явно и живо напоминает о 1990-х и европейской рейв-культуре той поры, от чего футуристический эффект немного смазывается. Впрочем, девяностые годы прошлого века сегодня в авангарде.