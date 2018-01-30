Неделя высокой моды: Maison Margiela. Весна, 2018

На этот раз Джон Гальяно демонстрирует мастерство, с которым может обращаться с самыми необычными и порой странными материалами.

1 / 43 Maison Margiela. Весна, 2018





















































































Работая над новой коллекцией Maison Margiela Artisanal, Джон Гальяно задавал себе вопросы о том, для кого мы одеваемся. Нужно ли ориентироваться на собственный вкус или же необходимо учитывать контекст? После того, как посредством социальных сетей современный человек превратился в звезду, ответ дизайнера не оставляет нам никого шанса. По Гальяно, одеваемся мы не для себя, а для аудитории, в фокус внимания которой попадаем (даже если она немногочисленная).

Чтобы приковать внимание телекамер и объективов фотоаппаратов, креативный директор Maison Margiela предлагает использовать самые яркие и оригинальные наряды. Новые образы он по-прежнему собирает из деконструированных предметов одежды, правда, на этот раз использует очень странные материалы. Работая в двух направлениях – визуальном и тактильном, дизайнер создает почти скульптурные наряды, которые не могут не вызывать интереса.