Неделя высокой моды: Maison Margiela. Весна, 2019

Кутюрная коллекция Джона Гальяно была посвящена декадансу, который дизайнер определяет как избыток и чрезмерность.

Если через последние кутюрные коллекции Гальяно транслировал идею нового гламура, то на этот раз оказался более оригинальным и изобретательным. Дизайнер выбрал в качестве главной темы новой коллекции декаданс, который, по мнению Джона, явлен в современном мире через избыток предложений, чрезмерные возможности и ненасытную жажду технологий. Особенно от Гальяно досталось миллениалам и компьютерным технологиям. Рассказывая о коллекции, модельер подчеркнул, что пришло время стать более сдержанными. Образы же, представленные в Париже, оказались кричащими и какими угодно, но точно не минималистичными.