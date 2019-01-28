Вход
ADV
Интересно
Martin Margiela (114)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Maison Margiela. Весна, 2019

  • 205
  • 0
  • 28 Января 201911:20
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Париже, John Galliano, Весна-лето 2019

Кутюрная коллекция Джона Гальяно была посвящена декадансу, который дизайнер определяет как избыток и чрезмерность.

Если через последние кутюрные коллекции Гальяно транслировал идею нового гламура, то на этот раз оказался более оригинальным и изобретательным. Дизайнер выбрал в качестве главной темы новой коллекции декаданс, который, по мнению Джона, явлен в современном мире через избыток предложений, чрезмерные возможности и ненасытную жажду технологий. Особенно от Гальяно досталось миллениалам и компьютерным технологиям. Рассказывая о коллекции, модельер подчеркнул, что пришло время стать более сдержанными. Образы же, представленные в Париже, оказались кричащими и какими угодно, но точно не минималистичными.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru