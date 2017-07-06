Неделя высокой моды: Proenza Schouler. Весна-лето, 2018

На кутюрной Неделе американский дизайнерский дуэт представил коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2018.

1 / 40 Proenza Schouler. Весна-лето, 2018















































































Нью-йоркская марка Proenza Schouler впервые приняла участие в Неделе высокой моды. Находясь в статусе специальных гостей дизайнерский дуэт представил гостям Лицея Жак-Декур коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2018. Как видно по образам коллекции, креативные директора бренда вдохновлялись атмосферой Парижа и эклектичным французским стилем. Джек МакКалоу и Лазаро Эрнандес представили несколько лаконичные модели, в которых, впрочем, нашлось место выразительным деталям.

Одними из самых повторяющихся приемов стали ниспадающие с одного плеча воланы, отделка из кружева, меха норки и лисицы, а также перьев страуса марабу. В целом, новые образы выдержаны в модернистской эстетике, однако дизайнеры с уважением и вниманием отнеслись к качеству одежды и ручной работе. Вероятно, эта коллекция станет отправной точкой для начала новой истории американской марки, а в следующем сезоне Proenza Schouler появится в официальном расписании Французской федерации высокой моды.