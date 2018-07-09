Неделя высокой моды: Ralph & Russo. Осень, 2018

Дизайнерский дуэт представил в Париже знойную коллекцию, вдохновленную французской иконой моды Жаклин де Рибес и кутюром 1980-х.

1 / 46 Ralph & Russo. Осень, 2018



























































































Ральф и Руссо, возможно, не сделали свадебного платья для Меган Маркла, но новая герцогиня Сассекская по-прежнему остается их музой. Ориентируясь на сдержанный, элегантный, но шикарный стиль, который выбирают королевские особы, дизайнеры решили добавить ему жизни и энергии. Тамара Ральф и Майкл Руссо выбрали стиль легендарной Жаклин де Рибес в качестве источника вдохновения и работали с асимметрией, разрезами, контрастными расцветками и образами, которые можно было увидеть на неделе высокой моды в 1980-х. При этом коллекция не получилась старомодной или даже ностальгичной: эти россыпи кристаллов, разноцветный шифон, флуоресцентные материалы и тюль можно легко представить на красных ковровых дорожках и сегодня. Отдельного внимания и уважения заслуживает техника дизайнеров: многие образы своей архитектурой напоминают модернистские скульптуры.