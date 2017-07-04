Неделя высокой моды: Schiaparelli Couture. Осень, 2017

Бертран Гийон использовал прозрачные и пышные ткани, чтобы создать коллекцию на тему женской свободы.

1 / 36 Schiaparelli Couture. Осень, 2017







































































Любая коллекция дома Schiaparelli не может быть адекватно оценена без призмы сюрреализма, приверженкой которого была сама Эльза Скиапарелли. В осенне-зимних кутюрных образах сюрреализм и авангард находятся на своих местах. Гийон активно пользуется наследием этих культурных течений, чтобы создать оригинальный декор и яркие контрасты.

Однако одним из главных вопросов, над которыми размышлял креативный директор дома, заключается совсем не оформительстве. Бертран Гийон размышляет на тем, насколько свободнее стала женщина за последние 90 лет. Дизайнер находит ответ в обнаженной женской груди, которая сегодня, в эпоху социальных сетей не считается чем-то из ряда вон выходящим.

Однако дизайнер драпирует женское тело полупрозрачными тканями, которые собирает в богатые и живописные складки. Это создает эффект туманности и загадочности, о чем сам Гийон говорит: «Мне хотелось чего-то более легкого, молодого и свежего». Расслабленность шифона и гофрированного тюля модельер структурирует при помощи плотной парчи и тяжеловесными вышивками и коллажами. Кроме того, в коллекции появилась кожа, которая помогает расставить правильные и четкие акценты.