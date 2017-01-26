Неделя высокой моды: Schiaparelli Couture. Весна, 2017

Бертран Гийон представил свою первую коллекцию в новом качестве полноценного креативного директора дома Schiaparelli.

1 / 31 Schiaparelli Couture. Весна, 2017





























































Дебютная коллекция Гийона вполне соответствует традициям марки, основанной великой Эльзой Скиапарелли. Здесь в ярком и сумасшедшем миксе объединены роскошь и простота, приправленные изрядной порцией сюрреализма. Кроме того, в стилистике кутюрной коллекции очевидна страсть, которую Эльза испытывала по отношению к традициям Востока и Японии. Шокирующие розовые оттенки и вариации на тему кимоно подкрепляют эту идею.

Платья из шелкового крепа Гийон украсил аппликациями и вышивками в виде цветов и листьев. Кроме того, дизайнер использовал яркий декор в виде сердец, рук, драконов, колорблоков и так далее. Вся эта пестрота усугубляется еще и золотыми тканями и шифоном, расписанным вручную, однако в итоге все выглядит вполне гармонично. Среди силуэтов лидируют лаконичные платья максимальной длины, однако из-под некоторых моделей все же выглядывает белье в винтажном стиле.