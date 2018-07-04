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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Schiaparelli. Осень, 2018

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  • 04 Июля 201814:22
Сюжеты: Schiaparelli, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Кутюрная коллекция Бертрана Гийона вдохновлена любовью Эльзы Скиапарелли к природе. Однако все оказалось не так-то просто.

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  • Schiaparelli. Осень, 2018

Оскару Уайльду принадлежит авторство крылатого выражения: «Нужно либо быть произведением искусства, либо носить произведение искусства». В случае с Эльзой Скиапарелли не остается никаких сомнений в том, что эта удивительная женщина гармонично сочетала и то, и то. Сюрреалистка по методу работы и пониманию окружающего мира, Скиапарелли черпала вдохновение и в природе, правда, на свой, оригинальный лад. Вспомнить только, как в ее вещах неоднократно и неожиданно проявлялся образ омара!

Повторить методику основательницы дома моды решился в кутюрной коллекции Бертран Гийон. Дизайнер выпустил на подиум образы, в которых отчетливо слышен крик природы. Однако, как и другие сюрреалисты, Гийон непросто вдохновляется, он гипертрофирует то, что попадает в поле его зрения, и превращает дефиле в карнавал. Такой праздник жизни – идеальный и вполне уместный поклон в адрес великой Эльзы!

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