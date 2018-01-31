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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Schiaparelli. Весна, 2018

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  • 31 Января 201818:09
Сюжеты: Schiaparelli, Весна-лето 2018, Неделя моды в Париже

Бертран Гийон представил кутюрную коллекцию, вдохновленную культурой африканских племен и экзотической этникой.

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  • Schiaparelli. Весна, 2018

Одним из самых смелых дизайнеров на завершившейся недавно Неделе высокой моды оказался Бертран Гийон. Креативный директор дома Schiaparelli вывел на подиум образы, вдохновленные экзотической африканской культурой. По признанию модельера, большое влияние на него произвела коллекция Эльзы Скиапарелли 1938 года, замешанная на этнике и сюрреализме. Дизайнер украсил многие модели вышивкой в виде жуков, бахромой и перьями, а невесомые воздушные платья дополнил куртками сафари. Выразительно и красиво смотрелись на одежде вышитые бисером рисунки фантастических джунглей. Рассказывая о коллекции, Гийон подчеркнул, что хотел объединить требования современной моды и впечатления людей эпохи Возрождения, впервые оказавшихся в Африке. Справиться с этой задачей у Бертрана получилось на ура.

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