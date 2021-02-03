Неделя высокой моды: Schiaparelli. Весна-лето, 2021

Дэниел Розберри не отработал на посту креативного директора Schiaparelli и двух лет, однако решающий момент в его карьере в этой должности случился во время недавней инаугурации президента Джо Байдена, когда Леди Гага вышла в созданном им наряде, чтобы исполнить национальный гимн США. Это было, действительно, важно для карьеры дизайнера в период, когда весь мир уже год живет без выходов на красные ковровые дорожки.

При этом в рамках работы в доме, созданном Эльзой Скьяпарелли, Розберри следует своим инстинктам, стараясь избавиться от стандартов от-кутюр, которые оказываются для него тесными, несмотря на знаменитый сюрреализм основательницы марки. Эксцентричность дизайнера особенно явно видна в создаваемых им аксессуарах и бижутерии. Однако это же мы видим шокирующих количествах его любимого розового цвета и формованных бюстье, смоделированных на основе пары реалистичных манекенов из коллекции ателье Эльзы. «Это моя дань уважения ей», – рассказал Дэниел Розберри о модели, подчеркивающим не только мышцы спортивного пресса, но и трапециевидные мышцы и бицепсы.

Отсюда и еще одна важная составляющая коллекции – ее физическая сила, говорящая о профеминистских взглядах дизайнера. Смеясь, Роузберри говорит о кутюрной моде, что вряди ли женщина, решившая куда-то выйти, хочет выглядеть как торт. «Я начал думать, есть ли в моде что-то вроде женоненавистничества, которое требует или ожидает, что женщина хочет выглядеть гиперженственной и изысканной», – пояснил модельер и добавил, что смысл не в том, чтобы быть мужчиной, а в том, чтобы быть активной и сильной женщиной. В целом коллекция заставляет разглядывать себя, анализировать и делать неочевидные выводы.