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Неделя моды в Париже (973)
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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Stephane Rolland. Осень, 2018

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  • 06 Июля 201813:27
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Стефан Роллан в новой коллекции отказывается от присущей кутюру театральности в пользу легкости и текучести.

Стефан Роллан – один из самых искусных и смелых мастеров от-кутюр. Однако в этот раз его коллекция оказалась расслабленной (на фоне предыдущих) и медитативной. Дизайнера вдохновили текучие ткани, которые собираются в красивые складки, и свободные летящие формы. В коллекции осталось заметно меньше театральности, однако модели, созданные по образу и подобию халата, все же придавали показу драматичности. Особенно это было заметно на контрасте с футуристичными декорациями и живой перкуссионной музыкой шоу. В качестве декора своих многослойных нарядов Роллан использовал красивые цветочные вышивки, объемные детали и органзу, припорошенную кристаллами.

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