Неделя высокой моды: Stephane Rolland. Осень, 2018

Стефан Роллан в новой коллекции отказывается от присущей кутюру театральности в пользу легкости и текучести.

Стефан Роллан – один из самых искусных и смелых мастеров от-кутюр. Однако в этот раз его коллекция оказалась расслабленной (на фоне предыдущих) и медитативной. Дизайнера вдохновили текучие ткани, которые собираются в красивые складки, и свободные летящие формы. В коллекции осталось заметно меньше театральности, однако модели, созданные по образу и подобию халата, все же придавали показу драматичности. Особенно это было заметно на контрасте с футуристичными декорациями и живой перкуссионной музыкой шоу. В качестве декора своих многослойных нарядов Роллан использовал красивые цветочные вышивки, объемные детали и органзу, припорошенную кристаллами.