Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko Couture. Осень, 2017

В новой коллекции Ульяны Сергеенко нашлось место традиционному ретро советской эпохи, а также гангстерским мотивам времен Аль Капоне.

1 / 39 Ulyana Sergeenko Couture. Осень, 2017













































































Образный ряд новой кутюрной коллекции российского дизайнера вдохновлен двумя главными темами. С одной стороны, в коллекции угадываются 1920-1930-е годы гангстерской Америки. С другой, Ульяна, безусловно, очаровывается черно-белыми фотографиями своей бабушки конца 1940-х. Сергеенко по праву считается главным в модной индустрии знатоком российской моды тоталитарной эпохи, когда элегантность и стиль были предметом контрабанды и подпольных связей. Эти знания дизайнер успешно применяет на практике и развивает в своих коллекциях.

Для сезона осень-зима 2017/18 Ульяна предлагает утонченные силуэты с четкой линией талии и прямыми, сильными линиями. Женственность образов подчеркнута изящными элементами, заимствованными у нижнего белья. Живописное кружево из Вологды и Ельца здесь украшает бюстье, а также используется в качестве платочков, закрепленных на лацканах. Твидовые пальто, широкие брюки и пиджаки-смокинги подчеркивают мужественную – гангстерскую – тему, явленную в том числе и в декоре в виде пистолетов. Очередной международный успех Сергеенко!