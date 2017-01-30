Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko Couture. Весна, 2017

Российский дизайнер черпала вдохновение в языческих временах, дикой природе и характере сильных женщин.

1 / 38 Ulyana Sergeenko Couture. Весна, 2017











































































Приглашения на показ кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко были оформлены соответствующим образом. Мифическое настроение предстоящего шоу было передано через изображение волка, растущей луны и героя, пронзенного копьем. Ульяна обратилась за вдохновениям к древним былинам и преданиям, которые родились еще в языческие времена. Отсюда и очевидное преклонение перед природой и символизм женщины.

Дизайнер работала с декором из цветов ручной вязки, аппликации и вышивки, вдохновленной флоральными мотивами и водной стихией. Две водяные лилии украшали бюстье платьев без бретелей, а змеиные мотивы появлялись на некоторых образах, украшенных также перьями и корсетом. В целом, новые образы Сергеенко получились очень сексуальными, но победила в них все же романтика.