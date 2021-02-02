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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko Couture. Весна-лето, 2021

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  • 02 Февраля 202121:48
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

В новой кутюрной коллекции Ульяна Сергеенко отступает на столетие назад и восхищается стилем ар-деко и гламуром того времени. Вероятно, эта жизнерадостность и требуется клиенткам российского дизайнера в мрачную эпоху пандемии. Создавая образы, посвященные десятилетию своей марки, она черпала вдохновение в образе звезды российского немого кино Веры Холодной, картинах художника Эрте, архитектуре от Эмпайр-стейт-билдинг до станции метро «Аэропорт» в Москве.

Основными мотивами коллекции стали ромбовидные и удлиненные шестиугольники. Некоторые из них вышиты, другие сформированы вставками из кружева, кристаллов и эмали. Весь декор создан по старым техникам, что продолжает формировать основу роскошных коллекций Сергеенко.

Дневной модельный ряд коллекции включает креповые жакеты с острыми плечами и юбки-карандаш, воздушные шифоновые платья и украшенные драгоценностями кардиганы. Вырез сердечком и глубокий V-образный вырез, а также кружевные лифы с эффектом будуара подчеркивают силуэты вечерних нарядов. Модели выполнены из мерцающего шелка, другие – из бархата пыльных тонов. В коллекции нашлось место развевающимся юбкам и А-силуэту, сетчатым шалям и пальто из перьев.

 
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