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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko. Осень, 2018

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  • 06 Июля 201813:14
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Неделя моды в Париже

Осенне-зимняя кутюрная коллекция Ульяны Сергеенко по-прежнему вдохновлена историей и культурой России XX века.

После скандальной ситуации в прошлом сезоне Ульяна Сергеенко, похоже, решила отступить к более знакомой территории. Поэтому показ ее новой кутюрной коллекции проходил в декорациях российского посольства в Париже. Модельный ряд, представленный на шоу, традиционно для Ульяны оказался очень элегантным и женственным, с заметным флером ретро. Однако на этот раз образы смотрятся более скромно (даже при использовании натурального меха!) и лаконично. По сути, Сергеенко продолжает показывать эволюцию своей постоянной героини: на этот раз она, вероятно, увлечена автомобилями и идеей равенства. Впрочем, никакой маскулинности тут нет, все предельно естественно, женственно и красиво.

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