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Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (21)
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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko. Весна, 2018

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  • 28 Января 201822:45
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Весна-лето 2018, Неделя моды в Париже

Презентация новой кутюрной коллекции российского дизайнера обернулась расистским скандалом и настоящей катастрофой.

Поскольку суть ситуации не имеет отношения к самой коллекции, оставим подробности за кадром. О скандале написали уже все ведущие профильные СМИ и блогеры, а последствия его по-прежнему размыты и не окончательны.

Что касается самой коллекции, то в позолоченных интерьерах отеля d’Evreux команда Ульяны воссоздала атмосферу традиционного русского чаепития, с его неспешностью, сладостями и изысканным фарфором. Дизайнер, как и прежде, обращается к истории и культуре России и ностальгирует по дореволюционным временам. Однако подход Сергеенко к коллекции не столь прямолинеен, она проводит ассоциации между маленькими традициями своей родины и развлечениями Марии-Антуанетты, а сервизы от Императорской фарфоровой мануфактуры превращает в идеальное дополнение безумного чаепития из «Алисы в Стране Чудес».

Все эти культурные коды вдохновляют Ульяну на создание очень красивой и щедро декорированной коллекции. В образах превалируют базовые цвета, флоральные мотивы, элементы традиционного костюма (фестоны, вышивки, складки), заметно влияние барокко. Вдохновляясь благородным фарфором, дизайнер и своим моделям придает скульптурности и утонченности. При все этом коллекция выглядит вполне изящно, легко и просто.

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