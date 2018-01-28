Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko. Весна, 2018

Презентация новой кутюрной коллекции российского дизайнера обернулась расистским скандалом и настоящей катастрофой.

Поскольку суть ситуации не имеет отношения к самой коллекции, оставим подробности за кадром. О скандале написали уже все ведущие профильные СМИ и блогеры, а последствия его по-прежнему размыты и не окончательны.

Что касается самой коллекции, то в позолоченных интерьерах отеля d’Evreux команда Ульяны воссоздала атмосферу традиционного русского чаепития, с его неспешностью, сладостями и изысканным фарфором. Дизайнер, как и прежде, обращается к истории и культуре России и ностальгирует по дореволюционным временам. Однако подход Сергеенко к коллекции не столь прямолинеен, она проводит ассоциации между маленькими традициями своей родины и развлечениями Марии-Антуанетты, а сервизы от Императорской фарфоровой мануфактуры превращает в идеальное дополнение безумного чаепития из «Алисы в Стране Чудес».

Все эти культурные коды вдохновляют Ульяну на создание очень красивой и щедро декорированной коллекции. В образах превалируют базовые цвета, флоральные мотивы, элементы традиционного костюма (фестоны, вышивки, складки), заметно влияние барокко. Вдохновляясь благородным фарфором, дизайнер и своим моделям придает скульптурности и утонченности. При все этом коллекция выглядит вполне изящно, легко и просто.