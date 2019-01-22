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Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (24)
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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko. Весна, 2019

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  • 22 Января 201921:03
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

В новой коллекции haute couture Ульяна Сергеенко говорит о женской силе.

В новой кутюрной коллекции Ульяна Сергеенко расширяет территорию источников вдохновения. Если раньше мы без труда угадывали в образах дизайнера советскую эпоху и викторианскую готику, то на этот раз Ульяна увлеклась казацким народным костюмом и романом Михаила Шолохова «Тихий Дон». Винтажные лифы сочетаются с пышными юбками и блузами, украшенными рюшами, вышитыми пейзажами и цветочными узорами, а также шелковой бахромой. Некоторые образы получили более современное настроение за счет подчеркнутой сексуальности. Однако общее у всех образов – это героиня коллекции, сильная и своенравная женщина, которая могла бы стать героиней шолоховской книги.

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