Неделя высокой моды: Ulyana Sergeenko. Весна, 2019

В новой коллекции haute couture Ульяна Сергеенко говорит о женской силе.

В новой кутюрной коллекции Ульяна Сергеенко расширяет территорию источников вдохновения. Если раньше мы без труда угадывали в образах дизайнера советскую эпоху и викторианскую готику, то на этот раз Ульяна увлеклась казацким народным костюмом и романом Михаила Шолохова «Тихий Дон». Винтажные лифы сочетаются с пышными юбками и блузами, украшенными рюшами, вышитыми пейзажами и цветочными узорами, а также шелковой бахромой. Некоторые образы получили более современное настроение за счет подчеркнутой сексуальности. Однако общее у всех образов – это героиня коллекции, сильная и своенравная женщина, которая могла бы стать героиней шолоховской книги.