Неделя высокой моды в Париже: Jean Paul Gaultier. Весна, 2018

В новой кутюрной коллекции парижский дизайнер отдает дань уважения своему коллеге и наставнику Пьеру Кардену, его графическому дизайну и свингующим шестидесятым.

Стиль Жан-Поля Готье часто сравнивают со стилем Ива Сен-Лорана. Однако есть еще один легендарный кутюрье, связь с работой которого легко проследить в коллекциях Готье. Бывший enfant terrible французской моды на этот раз посвятил кутюрную коллекцию своему бывшему наставнику Пьеру Кардену. Сенсацией шоу стало присутствие на нем самого 95-летнего дизайнера, который прибыл на показ в компании своей гламурной музы и директора собственного дома моды Марис Гаспар.

Рассказывая о новой коллекции, которая, к слову, оказалась едва ли не самой зрелищной, интересной и красивой на Неделе высокой моды сезона весна-лето 2018, Жан-Поль Готье отметил: «Карден всегда был свободен, он оставался свободным человеком, который делает то, что ему заблагорассудится». К такой позиции идеально подходит атмосфера свингующих и раскрепощенных шестидесятых, когда французский дизайнер стал особенно популярным. Все это – и уважение к Кардену, и взгляд в прошлое, и ретрофутуризм, и оригинальный подход к созданию одежды – без труда читается в каждом образе коллекции.