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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Valentino. Осень, 2018

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  • 07 Июля 201811:28
Сюжеты: Valentino, Осень-зима 2018-19, Неделя моды в Париже

Яркие цвета, объемные силуэты и блестящие фактуры стали основой новой кутюрной коллекции Пьерпаоло Пиччоли.

Показ Valentino Couture в этот раз получился по-настоящему зрелищным. Во-первых, шоу проходило в роскошных интерьерах парижского отеля Salomon de Rothschild, что само по себе создавало торжественную атмосферу. Во-вторых, гостей от дефилирующих моделей отделяла совсем небольшое пространство, что придавало показу интимности и эффект погружения в коллекцию. В-третьих, сама коллекция оказалась очень яркой, и порой образы даже ослепляли.

Пьерпаоло Пиччоли выбрал в качестве главного выразительного средства яркую палитру. Дизайнер использовал синий, желтый, розовый, красный и другие насыщенные цвета, то окрашивая в них образы целиком, то мешая почти поп-артовые миксы. Очень гармонично с палитрой сочетаелись мерцающие и блестящие фактуры. Из них Пиччоли создал романтические образы, полные грез и мечтаний. Одним из главных источников своего вдохновения дизайнер назвал эпоху средневековья до XVIII века, что заметно по объемным плащам, накидкам, капюшонам и развевающимся элементам. Получилось впечатляюще, хотя непривычно было не увидеть в коллекции привычных для Valentino богатых вышивок и аппликаций, а также элементов итальянского гламура.

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